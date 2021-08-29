العراق: الحشد الشعبي يتصدى لهجوم فلول داعش في الضلوعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2021 - 01:04
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قوى الأمن الداخلي: إغلاق النفق الممتد من الكوكودي باتجاه خلدة بشكل جزئي من 09:00 لـ 11:00 صباح الأحد بسبب أعمال صيانة
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البراكس: سنلاحظ انفراجات تدريجية وانخفاضاً بكثافة الطوابير مع فتح أبواب مزيد من المحطات بعد إعادة تموينها
الإمام الخامنئي: الأمريكيون تجاوزوا بوقاحتهم كل الحدود إنسحبوا من الاتفاق النووي ويحاولون الإيحاء أن إيران هي من انسحبت
الإمام الخامنئي: لا تختلف الحكومة الأمريكية الحالية عن السابقة أبدا مطالب هؤلاء هي مطالب ترامب نفسها
الإمام الخامنئي: في كواليس السياسة الخارجية الأمريكية ذئب مفترس يتحول أحيانا إلى ثعلب مخادع والوضع في أفغانستان مثال
الصحة في غزة: استشهاد فتى متأثراً بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة "كسر الحصار" السبت الماضي
فاعليات الإرباك الليلي في غزة: التصعيد التدريجي سيبدأ من مساء اليوم شرق غزة ومنذ الغد ستعود البالونات الحارقة والمتفجرة
فاعليات الإرباك الليلي في غزة: نحذر العدو من استهداف شبابنا الثائر لأن ذلك سيكلفه ثمناً لم يكن يوماً في حساباته
قوات الإحتلال تستهدف الصحافيين بقنابل الغاز حيث تعرضوا للإختناق أثناء تغطية فعاليات الإرباك الليلي شرقي مدينة غزة
إعلام العدو: إندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة
البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: لضرورة توحيد الجهود بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة وأمنها
البيان الختامي لمؤتمر بغداد: المنطقة تواجه تحديات مشتركة تقتضي التعامل معها على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة
الرئاسة المصرية: توافق خلال القمة المصرية القطرية ببغداد على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات
جمعية الوفاق البحرينية: قمة بغداد خطوة متقدمة ونأمل البناء عليها في سحب فتيل التوترات واحتواء أزمات المنطقة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ينطلق من بغداد الى العاصمة السورية دمشق في ثاني محطة عربية له منذ تعيينه
سانا: استشهاد طفلين وإصابة أشقائهم الثلاثة ووالدتهم بقذيفة هاون أطلقها إرهابيون على بلدة قرفا بريف درعا الشمالي
مصادر يمنية: استشهاد مواطن نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة
رويترز عن متحدث باسم طالبان: حركة طالبان ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع
رويترز عن متحدث باسم طالبان: مطار كابل سيكون تحت سيطرتنا الكاملة قريباً جداً
البنتاغون: مقتل "هدفين مهمين" في تنظيم داعش بضربة نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان
بايدن يحذر من هجوم على مطار كابل في الساعات الـ36 المقبلة ويقول أن الضربة التي أسفرت عن مقتل عناصر بداعش لن تكون الأخيرة
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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: من حق إيران اختيار الرد المناسب على التهديدات الأميركية والإسرائيلية
CNN: أمريكا تتخوف من هجمات انتقامية على أراضيها وتشدد إجراءاتها الأمنية تجاه اللاجئين الأفغان
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
"وول ستريت جورنال": واشنطن تناقش مع "طالبان" الحفاظ على تواجد أميركي في أفغانستان
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
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السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
العراق: الحشد الشعبي يتصدى لهجوم فلول داعش في الضلوعية
منذ 2 ساعة
28 August، 2021
الحشد الشعبي
الضلوعية
العراق
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