النائب حسين الحاج حسن: أبلغنا حايك أن الكهرباء ستعود الى بعلبك الهرمل مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 21:06

النائب حسين الحاج حسن: أبلغنا حايك أن الكهرباء ستعود الى بعلبك الهرمل مساء اليوم

منذ 1 ساعة 28 August، 2021
رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن
لبنان

أكد رئيس “تكتل نواب بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن في تصريح أن “التكتل تابع مجتمعا أمس واليوم موضوع انقطاع الكهرباء عن محافظة بعلبك الهرمل مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، وتبين أن الانقطاع عم كل لبنان بسبب نقص المحروقات وعدم استقرار الشبكة”.

وأضاف “بعد سلسلة جهود من مهندسي المؤسسة، أبلغنا المدير العام أن الكهرباء ستعود الى بعلبك الهرمل هذا المساء، وهنا يذكر التكتل المسؤولين بمتابعاته معهم منذ أشهر، بخصوص المطالب الحيوية والحساسة التالية: ضرورة تأمين الحماية الامنية لمحطة بعلبك لتوفير التوزيع العادل للكهرباء، ضرورة إصلاح أحد الأعمدة الرئيسية لخط التوتر العالي ضمن نطاق قضاء الهرمل، وضرورة التوزيع العادل للكهرباء بين المناطق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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