اختبار بسيط للتأكد من شراء خضروات غير مغشوشة…

يلجأ بعض الباعة إلى غش الخضروات الخضراء بمادة خطيرة لتبدو طازجة، ما يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية مختلفة لها آثار مسرطنة.

لذا، إذا كنت تتساءلين عن كيفية اكتشاف حتى أدنى أثر للغش في الخضر التي حصلت عليها، فإليك خدعة بسيطة من قبل هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية (FSSAI) لاكتشاف غش الملكيت الأخضر في الخضروات الخضراء، بحسب صحيفة ” تايمز أوف إينديا”.

كيفية اختبار ما إذا كانت الخضروات مغشوشة:

خذي كرة قطنية مغموسة في زيت البارافين، افركي القطنة على السطح الأخضر الخارجي للخضروات الخضراء

إذا لم يكن هناك تغيير في اللون على القطن، فإن الخضار يكون طازجا وسليما، لكن إذا تحولت القطنة إلى اللون الأخضر، فإن الخضروات مغشوشة.

الملكيت الأخضر صبغة تستخدم على نطاق واسع في تربية الأحياء المائية كمبيد للطفيليات وفي المنسوجات الغذائية والصحية وغيرها من الصناعات لغرض أو لآخر.

كما أنها تستخدم لجعل الخضروات مثل الفلفل والبازلاء والسبانخ تبدو خضراء مورقة.

وفقا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، تزداد سمية الصبغة مع وقت التعرض والتركيز ودرجة الحرارة، ويمكن أن تسبب العديد من الأمراض بينها السرطان.

المصدر: سبوتنيك