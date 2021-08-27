محادثة هاتفية بين عبد اللهيان ونظيره العراقي: تأكيد على المشاركة في مؤتمر بغداد وتطوير العلاقات الثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 19:10

محادثة هاتفية بين عبد اللهيان ونظيره العراقي: تأكيد على المشاركة في مؤتمر بغداد وتطوير العلاقات الثنائية

منذ 18 mins 27 August، 2021
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
ايران - عربي وإقليمي

اجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الجمعة مباحثات هاتفية مع نظيره حسين أمير عبد اللهيان، قدم فيها تهانيه بانتخاب الأخير لوزارة الخارجية. وأكد فؤاد حسين خلال الاتصال على اهمية حضور وفد الجمهورية الاسلامية في مؤتمر بغداد باعتباره فرصة لاجراء حوار حول المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية العراقي بسياسة حسن الجوار للجمهورية الاسلامية الإيرانية ، داعياً إلى مزيد من توسيع العلاقات الثنائية. بدوره، أعرب حسين أمير عبد اللهيان خلال هذا الاتصال عن شكره لرسالة التهنئة ودعوة جمهورية إيران الإسلامية ، معلنا مشاركة ايران في هذا المؤتمر .

وقال وزير الخارجية الايراني إن “دعم العراق من بين السياسات الراسخة لطهران”، معتبراً العلاقات بين البلدين بأنها “متميزة واستراتيجية واخوية”، مؤكدا استعداد ايران لتطوير العلاقات الثنائية. ودعا عبد اللهيان إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في العهد الجديد.

المصدر: فارس

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