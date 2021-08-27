وزير الخارجية القطري يدعو أمير عبد اللهيان لزيارة الدوحة

اجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هنأه فيه بتعيينه وزيراً للخارجية ودعاه إلى زيارة الدوحة. ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاتصال الهاتفي مع عبداللهيان، تحيات أمير قطر إلى الرئيس الايراني، أهمية العلاقات بين البلدين ورحب بسياسة علاقات الجوار النشطة في الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعا أمير عبد اللهيان لزيارة قطر.

بدوره، نقل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال هذا الاتصال ، تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى أمير دولة قطر، مؤكداً على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية السابقة، فضلاً عن الاستعداد للتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: فارس