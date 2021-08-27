توضيح من الامن العام حول جواز السفر الفوري

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي:”توضيحا لما ورد على إحدى القنوات التلفزيونية من تعليقات على البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام، والمتضمن تنظيم طلب الحصول على جواز سفر بطريقة فورية لدى دائرة العلاقات العامة، يهم هذه المديرية أن تشير إلى أنه، تسهيلا منها للذين يريدون السفر بصورة طارئة أو عاجلة، قامت بوضع اجراءات تنظيمية من أجل تسريع معاملاتهم للحصول على جوازات السفر المطلوبة عبر هذه الدائرة، أما بقية المواطنين الراغبين الحصول على جوازات سفر بصورة عادية، فيمكنهم التقدم كالمعتاد بطلبات الحصول أو إبدال هذه الجوازات لدى مراكز الأمن العام الإقليمية في مناطق سكنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام