دياب اكد امام وفد اتحاد المصالح المستقلة مبدأ المساواة في كل القطاعات

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا، وفد اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة، في حضور الوزير رمزي المشرفية، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.

وعرض الوفد “المشاكل المزمنة التي تواجهها هذه المؤسسات والمصالح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لا سيما أزمة المحروقات.

وأكد الرئيس دياب “مبدأ المساواة في كل القطاعات بمختلف مسمياتها الوظيفية ومساواة المصالح المستقلة بالقطاع العام”.

وشدد “على توحيد الجهود لنيل هذا الحق المشروع”، واعدا ب”تقديم كل المساعدات والتسهيلات لإنجاز هذا الأمر”.

وشكر الوفد لرئيس الحكومة اهتمامه وجهوده، لتحقيق مطالبهم المحقة وإصراره على شمول المصالح المستقلة والمؤسسات بمرسوم منحة دفع راتب شهر على دفعتين وزيادة بدل النقل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام