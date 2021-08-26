6 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

يواصل 6 اسرى في المعتقلات “الاسرائيلية” الخميس اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الاداري وسط تدهور خطير لحالتهم الصحية في ظل تعنت الاحتلال من الاستجابة لمطالبهم. وبلغت أيام الإضراب وأسماء الأسرى المضربين، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس وفقا لما اصدره بيان نادي الاسير الخميس 26/8/2021 ، على النحو التالي :

• الأسير كايد الفسفوس من دورا/ الخليل مضرب منذ (43) يوماً.

• الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام منذ (36) يوماً.

• الأسير أحمد حمامرة من بيت لحم، مضرب منذ (27) يوماً.

• الأسير أكرم الفسفوس من دورا/ الخليل، مضرب لليوم الـ(22).

• الأسير علاء الأعرج من طولكرم، مضرب لليوم الـ(19).

• الأسير هشام أبو هواش من الخليل، مضرب منذ (10) أيام.

المصدر: فلسطين اليوم