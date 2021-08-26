حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد المطار القديم وعلى اوتوستراد البترون بالاتجاهين بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 08:58

حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد المطار القديم وعلى اوتوستراد البترون بالاتجاهين بسبب التوافد الى محطات المحروقات

منذ 6 mins 26 August، 2021
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