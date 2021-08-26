حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد المطار القديم وعلى اوتوستراد البترون بالاتجاهين بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 08:58
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حماس: مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي مستمرة بمختلف الأدوات والوسائل
وزير الخارجية السوري: لضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سوريا بعيدا عن التسييس الغربي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد المطار القديم وعلى اوتوستراد البترون بالاتجاهين بسبب التوافد الى محطات المحروقات
منذ 6 mins
26 August، 2021
ازمة المحروقات
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