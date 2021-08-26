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August 26 2021 - 08:58

الرئيس الإيراني وأعضاء حكومته يجدون العهد مع نهج الامام الخميني والشهداء

منذ 8 mins 26 August، 2021
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ايران - عربي وإقليمي

في اليوم الأول لتشكيل الحكومة، زار الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي واعضاء حكومته صباح اليوم الخميس مرقد الإمام الخميني (قده) لتجديد العهد مع نهج الامام الراحل والسير على طريق الشهداء.

وفي هذه المراسم التي حضرها سادن حرم الامام الخميني، السيد حسن الخميني والتي تزامنت مع بدء اسبوع الحكومة، قام السيد رئيسي بوضع اكليل من الزهور علي مرقد الامام الراحل.

وصوت البرلمان الإيراني، امس الأربعاء، لصالح منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس السيد إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير التربية والتعليم.

المصدر: وكالة ارنا

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