الرئيس الإيراني وأعضاء حكومته يجدون العهد مع نهج الامام الخميني والشهداء

في اليوم الأول لتشكيل الحكومة، زار الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي واعضاء حكومته صباح اليوم الخميس مرقد الإمام الخميني (قده) لتجديد العهد مع نهج الامام الراحل والسير على طريق الشهداء.

وفي هذه المراسم التي حضرها سادن حرم الامام الخميني، السيد حسن الخميني والتي تزامنت مع بدء اسبوع الحكومة، قام السيد رئيسي بوضع اكليل من الزهور علي مرقد الامام الراحل.

وصوت البرلمان الإيراني، امس الأربعاء، لصالح منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس السيد إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير التربية والتعليم.

المصدر: وكالة ارنا