مكتب الإعلام في الرئاسة: بثت محطة “الجديد” مقابلة مع الاعلامي جاد غصن أورد فيها كلاماً ادّعى فيه ان الرئيس عون قاله امام السفيرتين الفرنسية والأميركية حول تشكيل الحكومة وبقائه في سدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته هذا الكلام لا اساس له من الصحة وهو مختلق ومن نسج الخيال – موقع قناة المنار – لبنان
مكتب الإعلام في الرئاسة: بثت محطة “الجديد” مقابلة مع الاعلامي جاد غصن أورد فيها كلاماً ادّعى فيه ان الرئيس عون قاله امام السفيرتين الفرنسية والأميركية حول تشكيل الحكومة وبقائه في سدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته هذا الكلام لا اساس له من الصحة وهو مختلق ومن نسج الخيال