مسلحو “طالبان” يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2021 - 15:04

مسلحو “طالبان” يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل

منذ 10 mins 25 August، 2021
مطار كابول
أخبار دولية - افغانستان

قام مسلحو حركة “طالبان” بإطلاق رصاصات في الهواء لمنع مواطنين أفغان من التسلل إلى مطار العاصمة كابل. وبحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد قام عناصر “طالبان” مسلحين ببنادق كلاشنيكوف بإطلاق النار في الهواء ردا على محاولات عدد من الناس الالتفاف عليهم والتسلل إلى داخل حرم المطار.

وأعلنت “طالبان” أمس أنها تغلق الطريق المؤدي إلى المطار ولن تسمح بدخوله إلا للمواطنين الأجانب، مصرة على ضرورة إتمام عمليات الإجلاء التي تنفذها دول أخرى من كابل بحلول الموعد المتفق عليه أصلا، أي نهاية آب/أغسطس الجاري.

المصدر: روسيا اليوم

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