ميركل: تنسيق الاتصالات مع طالبان سيكون مع الشركاء الدوليين

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في كلمة لها أمام في البوندستاغ الألماني، أن الإجراءات في أفغانستان سيتم تنسيقها مع الشركاء الدوليين، موضحة أنها ناقشت هذه المسألة خلال اجتماعها مع الرئيس الروسي.

وقالت ميركل “الواقع الجديد مرير ، لكننا بحاجة إلى التعامل معه، يجب أن يكون هدفنا الحفاظ على أكبر قدر من التغييرات التي حدثت في أفغانستان في السنوات العشرين الماضية. يجب على المجتمع الدولي الحديث بهذا الأمر، بما في ذلك مع طالبان ولا يمكن ولا ينبغي أن تكون هناك اتفاقات دون شروط. فمن الواضح للجميع أن ذلك سيكون صعبًا ، لكن يجب أن نحاول … سننسق الاجراءات بشكل وثيق مع الأوروبيين والشركاء الدوليين. تحدثت عن هذا الأمر مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين”.

المصدر: سبوتنيك