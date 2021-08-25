“جمعية الوفاق”: شعب البحرين لا زال يصر على وطنية المطالب والحلول والحراك

أكدت جمعية “الوفاق الوطني الاسلامية” البحرينية المعارضة ان “شعب البحرين لا زال يصر على وطنية المطالب والحلول ووطنية الحراك والوحدة الإسلامية والوطنية ولازال قلبه وعقله على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره متحدياً كل المحاولات الداخلية والخارجية لتسميم بيئته الوطنية التي أثبت شعب البحرين أنه لن يتخلى عنها حتى الرمق الاخير”.

ولفتت الوفاق الى ان “لا حل ولا فرصة لإنهاء الأزمات في البحرين إلا عبر الحل السياسي الشامل الذي يوفر فرصة للعيش المشترك والاستقرار المستدام”، وذكرت ان “المعارضة حاضرة دائما لهذا المشروع القائم على أسس دستورية قانونية انسانية وتعمل من أجل ذلك كهدف ورؤية استراتيجية”.

وقالت الوفاق إن “المواطن البحريني بشكل عام سواء كان معارضاً أو غير معارض لم يعد مقتنعاً بالواقع الحكومي والبرلماني والقضائي والسياسي في البحرين”، وتابعت “هناك من يصمت خوفا وهناك من يصمت حفاظا على وظيفته ورزقه، لكن الصورة الحقيقية أن معظم أهل البحرين غير راضين عن واقع البلد”، واضافت “كلهم بلا استثناء يتطلعون ويتوقون لواقع جديد وتحول كبير في المشهد السياسي برمته على مستوى الحكومة والبرلمان والقضاء والواقع السياسي والأمني والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي وكلها معطلة ومبعثرة ومتوترة ومتخلفة بسبب التعنت السياسي والتفرد في ادارة البلد”.

المصدر: بريد الموقع