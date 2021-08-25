الجمارك الايرانية: وتيرة التجارة مع افغانستان عادت لطبيعتها تقريبا

أكد متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، أن بعد تباطؤ شهدته التجارة مع افغانستان لفترة شهر ونصف الشهر، عادت وتيرتها لحالة الطبيعية تقريبا بالوقت الراهن.

وبّين “روح الله لطيفي” أن التجارة مع افغانستان لم تشهد توقفا بالفترة المذكورة، باستثناء نحو 24 ساعة في منفذ ” ماهيرود” وأقل من 3 ايام في معبر ” دوغارون” و” ميلك” اقل من 5 ايام.

واستدرك أن الاحداث التي شهدتها افغانستان دفعت التجار الى تقليص توريد السلع، ولكن في الايام الماضية تبادل السلع عبر المنافذ الثلاث المشتركة مع افغانستان شهدت زيادة وعادت الى سابق عهدها.

من جهة ثانية أكد المتحدث أن الصادرات الايرانية في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021 بلغت 2.165 مليون طن بقيمة 855 مليون دولار بانخفاض 1.7 بالمئة على اساس سنوي.

المصدر: وكالة انباء فارس