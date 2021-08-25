المجذوب زار الرئيس عون: لا يمكن للبنان ان يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي

اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان طارق المجذوب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاربعاء أنه “لا يمكن للبنان ان يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي”.

وقال المجذوب “أطلعنا فخامة الرئيس على ما أنجزته الوزارة من امتحانات رسمية وما تقوم به للعودة الى المدارس”، وأضاف “معظم المشاكل العالقة هي مشاكل تقنية وهي بحاجة الى إرادة جماعية”، وتابع “نحن بحاجة الى دعم الجهات المانحة للاساتذة في القطاعين العام والخاص وبالإصرار والتعاون معا ننقذ العام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام