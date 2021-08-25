“الوطني الحر” نفى أي تدخل لباسيل في المسار الحكومي

نفت اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” في بيان لها الاربعاء أي تدخل لرئيس التيار النائب جبران باسيل في المسار الحكومي.

وقال البيان “يتكرر في اليومين الأخيرين الضخ السياسي والاعلامي المشبوه والكاذب عن تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في المسار الحكومي، تارة على شكل مزاعم عن قيادته التفاوض، وطورا عن مطالبات منسوبة زورا اليه بثلث معطل أو بمقاعد وزارية من مثل الخارجية والشؤون الاجتماعية وغيرهما”.

وأضاف البيان “يجدد التيار نفيه أي تدخل للنائب باسيل أو تفاوض او حتى أي رغبة لديه في الخوض في المسار الحكومي، سوى تسهيله سياسيا واعلاميا عملية التأليف، وتشديده مرارا وتكرارا على أهمية الاسراع في التاليف، هذا الأسبوع إن أمكن، ليشهد اللبنانيون على حكومة ينتظرونها قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية الاصلاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام