الشيخ عبد الرزاق: للاسراع بتشكيل الحكومة قبل ان يسقط الهيكل على الجميع

دعا رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق “رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف للاسراع بتشكيل الحكومة قبل ان يسقط الهيكل على الجميع”، وتابع نقول لفخامة الرئيس ودولة الرئيس قدموا التنازلات من اجل بقاء الوطن وإنقاذ الشعب”.

ونوه الشيخ عبد الرزاق الاربعاء “بما يقوم به وزير الصحة الدكتور حمد حسن من ملاحقة محتكري الدواء”، ودعا “كافة الوزراء للاقتداء بوزير الصحة في العمل والمتابعة وتحمل المسؤولية”.

واكد الشيخ عبد الرزاق أن “المحتكرين لا دين لهم وهم مجرمون يجب توقيفهم وإنزال أشد العقوبات بهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام