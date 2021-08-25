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August 25 2021 - 11:00

استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات شرق غزة

منذ 2 ساعة 25 August، 2021
شهيد
عربي وإقليمي - فلسطين

استشهاد شاب فلسطيني الاربعاء مُتأثر بجراحه التي أصيب بها يوم السبت الماضي جراء اعتداء العدو الاسرائيلي على المسيرات عند الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطا غزة المحاصر أن “المواطن أسامة خالد ادعيح من مخيم جباليا (32 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم السبت الماضي شرق غزة”.

وكان أكثر من 40 مواطنا بينهم 22 طفلا أصيبوا بجراح بينهم خطيرة في استهداف قوات الاحتلال المتظاهرين السلميين الذين خرجوا نصرة للقدس، ورفضا لابتزاز غزة بعد معركة سيف القدس، في مخيم ملكة شرق غزة.

ومن المقرر، أن تشهد حدود جنوب قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء، مسيرة مماثلة بدعوة من الفصائل رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم

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