اجتماع استثنائي للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا وهيئة العمل الفلسطيني

عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا اجتماعا استثنائيا في قاعة مسجد النور في مخيم عين الحلوة.

وناقش المجتمعون، بحسب بيان، الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يعيشها شعبنا وموضوع الأونروا”.

وعن الوضع الأمني اكد المجتمعون “استمرار الاستقرار الأمني في المخيم ومعالجة أي قضايا خلافية بعيدا عن أي استخدام للسلاح مهما كانت أوجه الخلاف”.

حول أزمة المازوت، شكر المجتمعون “كل من ساهم ويساهم بتأمين مادة المازوت للمخيمات الفلسطينية. هناك كمية من المازوت ستكون ثابتة أسبوعيا لمخيمات صيدا وسيتم توزيعها عبر القوة المشتركة الموكلة من هيئة العمل واللجان الشعبية ومهندس فني فلسطيني وسنعمل بكل جهد لزيادتها بما تلبي الحد الأدنى من تخفيف معاناة شعبنا.و تحديد كلفة التسعيرة وفقا لكمية التدوير بخاصة أن شعبنا يعيش أوضاع اقتصادية خانقة”.

وفي موضوع الأونروا، دانت هيئة العمل “استمرار سياسة إدارة الأونروا في تقصيرها بحق شعبنا في ظل استمرار غياب برنامج الطوارئ وتقديم المساعدات المادية والعينية في ظل استمرار ارتفاع البطالة أمام انهيار الدولار”، وطالبت “التجار في المخيم مراعاة أهلنا وشعبنا وعدم استغلال الأزمة من خلال رفع قيمة السلع”.

وفي الختام، طالبت “القيمين على شركة الكهرباء في صيدا التعاطي مع المخيم أسوة في صيدا وجوارها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام