مؤسسة مياه الشمالي تعلن حال طوارئ قصوى: شبه انعدام التغذية بالكهرباء ينعكس سلبا على انتاج المياه

قالت مؤسسة مياه لبنان الشمالي، في اعلان: “عطفا على حال الطوارئ التي اعلنت سابقا، تعلم مؤسسة مياه لبنان الشمالي المواطنين الكرام ان التغذية بالتيار الكهربائي اصبحت شبه معدومة، بالاضافة الى صعوبة توفير مادة المازوت الخاصة بتشغيل المولدات الكهربائية التابعة لمحطات وابار الانتاج ونقلها، مما سينعكس سلبا على عملية انتاج المياه وتوزيعها”.

وعادت المؤسسة واكدت انها “ستضع فرقتها الفنية في جهوز كامل على مدار الساعة للحفاظ على المنشآت والتجهيزات الفنية وضمان استمرار الخدمة بما تيسر”.

ودعت “جميع القطاعات والمؤسسات الرسمية والخاصة والهيئات المحلية الى التعاون معنا ومؤازرتها في هذه المحة في تاريخ البلاد لما فيه خير المصلحة العامة على امل توفير ظروف افضل في المستقبل القريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام