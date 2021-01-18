“مياه لبنان الشمالي”: قطع المياه عن بعض بلدات البترون بسبب ارتفاع درجة العكارة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 15:16

“مياه لبنان الشمالي”: قطع المياه عن بعض بلدات البترون بسبب ارتفاع درجة العكارة

منذ 1 ساعة 18 January، 2021
مياه لبنان الشمالي
لبنان

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان لها الاثنين عن قطع المياه عن بعض بلدات قضاء البترون.

وأبلغت المؤسسة “المشتركين المستفيدين بالمياه من محطة التنقية في كفرحلدا أنها وبسبب ارتفاع درجة العكارة في مياه نبع دله والغواويط مساء أمس الأحد، اضطرت آسفة إلى قطع المياه عن بلدات صورات، رشكده، هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي، بقسميا، جبلا، كور، عبرين، راشكيدا، اجدبرا، بجدرفل، كفرحلدا، بساتين العصي، بيت شلالا، ديربللا، شناطا، كفيفان، جران ، غوما، تحوم، راشانا، عورا، داعل، بشتودار، نحلا، زان، كفرحتنا، كفرشليمان، الفتيحات، أصيا، شبطين، مراح الحاج، العلالي، كوبا، سلعاتا” وتابعت “على أن تتم إعادة المياه فور انخفاض درجة العكارة في المياه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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