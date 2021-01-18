“مياه لبنان الشمالي”: قطع المياه عن بعض بلدات البترون بسبب ارتفاع درجة العكارة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان لها الاثنين عن قطع المياه عن بعض بلدات قضاء البترون.

وأبلغت المؤسسة “المشتركين المستفيدين بالمياه من محطة التنقية في كفرحلدا أنها وبسبب ارتفاع درجة العكارة في مياه نبع دله والغواويط مساء أمس الأحد، اضطرت آسفة إلى قطع المياه عن بلدات صورات، رشكده، هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي، بقسميا، جبلا، كور، عبرين، راشكيدا، اجدبرا، بجدرفل، كفرحلدا، بساتين العصي، بيت شلالا، ديربللا، شناطا، كفيفان، جران ، غوما، تحوم، راشانا، عورا، داعل، بشتودار، نحلا، زان، كفرحتنا، كفرشليمان، الفتيحات، أصيا، شبطين، مراح الحاج، العلالي، كوبا، سلعاتا” وتابعت “على أن تتم إعادة المياه فور انخفاض درجة العكارة في المياه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام