الهندي: معركة “سيف القدس” أعادت القضية الفلسطينية للمربع الأول

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي الثلاثاء أن “معركة سيف القدس أعادت القضية الفلسطينية للمربع الأول، بعد أن فشل في ذلك اتفاق أوسلو وصفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي”، وشدد على أن “أي انتصار في أي قطر عربي هو لصالح فلسطين والمقاومة”.

ولفت الهندي الى أنه “لا عودة لما قبل سيف القدس لأنه تغير أساس في تاريخ الصراع”، وأشار إلى أن “العودة لما قبل معركة سيف القدس هو مطلب للعدو الصهيوني، لكنه لن يكون”.

ورأى الهندي أن “ما يحدث في الإقليم والعالم يؤثر على الصراع في فلسطين وعلى فلسطين، كما أن مايحدث في فلسطين ينعكس على الإقليم والعالم”.

المصدر: فلسطين اليوم