الهندي: الكيان الإسرائيلي ينهار والميدان سيجبر نتنياهو على وقف العدوان

قال نائب الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين محمد الهندي إن موقف رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو هو أنه يريد الاستمرار في الحرب والعدوان”.

واكد الهندي في حديث له الإثنين انه “لا يمكن التوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى إلا بوقف العدوان والانسحاب الكامل”، وأضاف أن “نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب لأسباب سياسية وأيديولوجية”، وأوضح أن “نتنياهو يمكن أن يتم الضغط عليه، خاصة في الميدان”، وشدد على أن “الكيان الإسرائيلي ينهار والميدان سيجبر نتنياهو على وقف العدوان”.

وأشار الهندي الى انه “ما يتقرر في الميدان هو الذي سينعكس في المفاوضات والسياسة وأن المقاومة بخير وعملياتها مستمرة وتصريحات قادة الاحتلال في القضاء عليها كلام فارغ”، ولفت الى ان “المقاومة مستمرة في التفاوض ولم تغلق بابه والعقبة هي وهم نتنياهو بأنه يحقق إنجاز”.

المصدر: فلسطين اليوم