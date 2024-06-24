الهندي: الكيان الإسرائيلي ينهار والميدان سيجبر نتنياهو على وقف العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2024 - 23:18

الهندي: الكيان الإسرائيلي ينهار والميدان سيجبر نتنياهو على وقف العدوان

منذ 48 mins 24 June، 2024
نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي
فلسطين

قال نائب الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين محمد الهندي إن موقف رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو هو أنه يريد الاستمرار في الحرب والعدوان”.

واكد الهندي في حديث له الإثنين انه “لا يمكن التوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى إلا بوقف العدوان والانسحاب الكامل”، وأضاف أن “نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب لأسباب سياسية وأيديولوجية”، وأوضح أن “نتنياهو يمكن أن يتم الضغط عليه، خاصة في الميدان”، وشدد على أن “الكيان الإسرائيلي ينهار والميدان سيجبر نتنياهو على وقف العدوان”.

وأشار الهندي الى انه “ما يتقرر في الميدان هو الذي سينعكس في المفاوضات والسياسة وأن المقاومة بخير وعملياتها مستمرة وتصريحات قادة الاحتلال في القضاء عليها كلام فارغ”، ولفت الى ان “المقاومة مستمرة في التفاوض ولم تغلق بابه والعقبة هي وهم نتنياهو بأنه يحقق إنجاز”.

المصدر: فلسطين اليوم

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