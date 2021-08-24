البزري: للإسراع في إعطاء اللقاح لرفع المناعة المجتمعية قبل فصلي الخريف والشتاء

لفت الدكتور عبد الرحمن البزري الى أن “موافقة وكالة الدواء والغذاء الأميركية على لقاح فايزر تشير إلى أن هذه الوكالة المختصة قومت فاعلية هذا اللقاح وسلامته بعد إستخدامه على أعداد كبيرة من المواطنين والتأكد من الجودة والفاعلية ونسبة الآثار الجانبية”.

ورأى ان “الموافقة المشروطة قد تحولت الى موافقة عادية، وهذا ما يدفعنا في لبنان إلى الطلب من شركة فايزر تحضير ملف جديد ليقدمم الى اللجان العلمية المختصة في وزارة الصحة من أجل إعادة التقويم والموافقة على هذا اللقاح خارج إطار الحالات الإستثنائية الطارئة كما هي الحال حاليا، ولهذا تبعات صحية وقانونية وإدارية”.

وأكد أن “هذه الموافقة الجديدة التي أعطيت للقاح ما زالت مرتبطة بالفئة العمرية والتي هي بين 16 عاما وما فوق، وبالتالي فإن أي إستخدام للقاح في لبنان للفئة العمرية بين 12 و 16 عاما يجب أن يكون عبر تقديم شركة فايزر طلبا إلى اللجان العلمية ودائرة المستحضرات الصيدلانية في وزارة الصحة للموافقة على إستخدامه في هذه الفئة العمرية”.

وختم مشددا على “ضرورة تلقيح المواطنين والمقيمين من كل الفئات العمرية التي يمكن إعطاؤها اللقاح أي من 12 عاما وما فوق، من أجل رفع نسبة المناعة المجتمعية في لبنان مقدمة لفصلي الخريف والشتاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام