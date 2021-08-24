النائب عراجي: بدء السنة الدراسية يحتاج إلى تحضيرات لجهة تلقيح الأساتذة والطلاب

أكد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، في حديث اذاعي أنه “يمكن السيطرة على فيروس كورونا اذا تم التشدد بالإجراءات الوقائية وزيادة وتيرة التلقيح”، لافتا الى أن “اللقاحات موجودة في مستشفى رفيق الحريري التي تملك مولدات لتشغيل البرادات وتم تأمين المازوت لها، والوضع هو نفسه بالنسبة الى باقي المستشفيات”.

وأوضح أن “30% من المجتمع تلقوا الجرعة الأولى فيما 25% تلقوا الجرعتين، ومع الإصابات التي سبق أن سجلت يمكن الوصول الى مناعة مجتمعية تقارب نسبة 50%”، مشيرا في الوقت نفسه الى أن “ذلك غير كاف لأن المتحور دلتا سريع الانتشار”.

وإذ لفت الى “أهمية عدم اقفال البلد نظرا الى الوضع الاقتصادي الصعب، تمنى على المواطنين والمطاعم والمؤسسات السياحية التزام التدابير الوقائية”، مشددا على أن “بدء العام الدراسي الجديد يحتاج الى تحضيرات كبيرة، لجهة تلقيح الأساتذة والطلاب، تداركا لمشكلة جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام