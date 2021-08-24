فشل “كوفاكس” في تحقيق التوزيع العادل للقاحات المضادة لكورونا

عقب نحو عامين على تفشي جائحة كورونا ومعاناة العديد من بلدان العالم من النقص الحاد للقاحات المضادة لكورونا فشلت مبادرة “كوفاكس” في تحقيق التوزيع العادل للقاحات المضادة لكورونا فيما تقدم الولايات المتحدة مقترحا لاستخدام جرعة اضافية من اللقاحات.

وأورد موقع “فوربز” ان المسؤولين الاميركيين في القطاع الصحي اوصوا الاربعاء الماضي، بتلقي جميع الأميركيين جرعة إضافية من اللقاح لمواجهة تفشي فيروس دلتا كوفيد 19 بسبب تراجع فعالية لقاحات كورونا بعد بضعة أشهر. كما أشار مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمسؤولون الآخرون ذوو الصلة ، سيتم إعطاء الجرعة الثالثة كما هو مقرر بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية من لقاحات Pfizer أو اللقاحات الحديثة الاخرى.

ولاقى القرار الاميركي انتقادا من بعض خبراء الصحة العامة في وقت تقدم فيه بعض البلدان جرعة ثالثة من اللقاح ، فيما تكافح بعض الدول للحصول على الجرعة الأولى. ويُظهر تقييم أجرته بلومبرغ أن 52 دولة ومنطقة منخفضة الدخل حول العالم ليس لديها سوى نحو 2.7 في المائة من اللقاحات.

وأظهرت الدراسات الاستقصائية أن هناك 13 دولة وإقليم تم فيها تلقيح أقل من 1٪ من السكان ، وفي 41 دولة أخرى معدل التطعيم أقل من 10٪. وسجلت تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وتشاد وبوركينا فاسو وجنوب السودان وبنين وتركمانستان ومدغشقر أدنى معدلات التطعيم في العالم ؛ حيث بلغت معدلات التلقيح في هذه البلدان أدنى من 0.7 في المائة من السكان.

على الرغم من أن الشرق الأوسط وآسيا مدرجان في القائمة أيضا، إلا أن قائمة البلدان الأقل تحصينًا معظمها من القارة الأفريقية ؛ حيث تم تطعيم أقل من 2 في المائة من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار شخص فيما كان العديد من بلدان القارة من بين آخر من تلقوا اللقاح.

وثمة عدم مساواة في توزيع اللقاحات وتلقيها في نصف الكرة الغربي أيضاً ؛ فقد تلقت هايتي ، أفقر دولة في المنطقة ، أول شحنة من اللقاح في 15 يوليو الماضي، وحقنت منذ ذلك الحين أقل من 20 ألف جرعة. ويشار إلى أن العديد من الدول الأقل تحصينًا في العالم لم تتأثر بالفيروس والوفيات مثل البلدان الغنية كالولايات المتحدة ، ومع ذلك ، يحذر الخبراء من أن هذه الدول لاتمتلك البنية التحتية اللازمة في تشخيص الاصابات بفيروس كورونا وقد تكون الإحصائيات في هذه البلدان غير دقيقة.

وقال منسق مشروع كوفاكس في اليونيسف لوكالة أسوشيتيد برس في الاشارة الى ذات المعضلة: “البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة تجعل من الممكن تطوير سلالات جديدة من فيروس كورونا ، وينبغي الشعور بالقلق إزاء عدم تغطية التطعيم في أي مكان في العالم . ”

وسجل كوفاكس ، وهو برنامج عالمي لشراء اللقاحات وايصالها إلى البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل تحت رعاية الأمم المتحدة ، إخفاقا كبيراً في تحقيق هدفه كما هو مخطط له ولم يقدم سوى 163 مليونًا من اللقاحات مقارنة بـ 640 مليون جرعة في البلدان التي تحتاج إلى التطعيم.

المصدر: مواقع اخبارية