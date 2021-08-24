الوزير حمد حسن بعد مداهمات مستودعات الادوية المحتكرة :وجدنا اليوم صيدا ثمينا وهذه فضيحة مدوية بحق المحتكرين والانتهازيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2021 - 03:02

الوزير حمد حسن بعد مداهمات مستودعات الادوية المحتكرة :وجدنا اليوم صيدا ثمينا وهذه فضيحة مدوية بحق المحتكرين والانتهازيين

منذ 2 ساعة 24 August، 2021
حمد حسن
لبنان

أفاد مراسلنا في الجنوب علي شبيب ان”وزير الصحة اللبناني حمد حسن داهم منتصف الليل مستودعا لاحتكار الادوية في بلدة تول”، وبعد المداهمة اعتبر الوزير حسن انه”وجدنا اليوم صيدا ثمينا وهذه فضيحة مدوية بحق المحتكرين والانتهازيين”.

واكد انه” لو بقي من عمر الحكومة الحالية يوم واحد سنبقى بنفس العزيمة”.

وتمنى الوزير حسن أن”يكون اليوم درساً وعبرة لكل من تسول نفسه بالارتكاب”.

وحول انواع الأدوية التي ضبطت اليوم قال الوزير حسن :”وجدنا ادوية متنوعة تشمل كل الامراض المستعصية والمزمنة والأدوية التي أزيلت عن لائحة الدعم”.

ولفت إلى ان” الاماكن التي وجدنا الادوية بها غير مجهزة”.

واكد انه “سنصادر الادوية التي وجدناها  وسنوزعها بشكل عادل بعد اشارة من القضاء على الناس بشكل مجاني”.

وأوضح انه”تم توقيف محتكرين اثنين ويجب ان يصار الى توقيف كل المرتكبين وفتح مؤسساتهم للبيع لعموم الناس”.

ودعا وزير الصحة المواطنين الكرام الافادة على رقمه المباشر على الواتس أب( 03785569 ) عن اي شقة سكنية او اي وكر ومخزن غير شرعي للدواء.

المصدر: موقع المنار

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