قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي تعثر على عدد من الصواريخ المعدة لاستهداف المواطنين في منطقة الشيخ بابا في خانقين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 23 2021 - 14:02

قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي تعثر على عدد من الصواريخ المعدة لاستهداف المواطنين في منطقة الشيخ بابا في خانقين (وكالة يونيوز)

منذ 22 mins 23 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة