قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي تعثر على عدد من الصواريخ المعدة لاستهداف المواطنين في منطقة الشيخ بابا في خانقين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2021 - 14:02
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الأمين العام لحزب الله في أسبوع الشهيد القائد عباس اليتامى: سفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة وستلحق بها سفن أخرى
السيد حسن نصرالله: لن نتحول إلى شركة تجارية لبيع أو استيراد المشتقات النفطية وطالما البلد محتاج نحن سنكمل تحمل المسؤولية
السيد نصرالله: نريد جلب كميات جيدة لتخفيف الضغط على الشركات والمحطات ولكسر السوق السوداء
السيد نصرالله: هناك معايير واضحة وأسعار سنعلن عنها في الوقت المناسب ونستمر بمطالبة الدولة للقيام بدورها
السيد نصرالله: النفط والغاز في المياه اللبنانية يجب أن يُستخرج ولا يجوز أن يبقى تحت المياه
السيد نصرالله: إذا لم تكن هناك شركات تتجرأ أن تحفر خوفاً من إسرائيل والعقوبات الأمريكية نحن جاهزون أن نأتي بشركة إيرانية
السيد نصرالله: الذي يدير المعركة ضد المقاومة والوطنيين في لبنان هي السفارة الأمريكية وسفراؤها المتعاقبون من عام 2005
السيد نصرالله: أمريكا والسعودية عملوا في السنوات الماضية لافتعال حرب أهلية في لبنان لكن فشلوا
السيد نصرالله: كلام السفيرة الأمريكية يدينها لأن الذي منع المجيئ بالغاز المصري أو الكهرباء من الأردن هو الفيتو الأمريكي
السيد نصرالله للأمريكيين: فقط ارفعوا الفيتو وهناك دول في العالم وفي الخليج جاهزة لتقديم الدعم للبنان
السيد نصرالله: المشهد الذي حصل عند الشريط الفاصل في غزة أمس يجب أن يدخل التاريخ
استمرار أزمة المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية بانتظار مد السوق بالكميات المطلوبة بناء على التسعيرة الجديدة
كهرباء لبنان تعلن عن إعادة الخدمة إلى معظم مخارج محطة الحرج مساء اليوم والعمل جار لإعادتها للمخارج المتبقية هذا الأسبوع
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب: قررنا العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والمعاهد والجامعات
المجذوب: يبدأ التدريس لصفوف الشهادات الرسمية اعتباراً من 27 أيلول في المدارس والثانويات الرسمية
المجذوب: تترك الحرية للمدارس والثانويات الخاصة للبدء بالتدريس بين أيلول ومطلع تشرين الأول
المجذوب: بسبب أزمة المحروقات سيتم اعتماد التعليم لـ4 أيام في المدارس الرسمية كحد أدنى وترك اليوم الخامس للتعليم عن بعد
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: نحمل السلطة في رام الله كامل المسؤولية عن حياة الشيخ خضر عدنان والمعتقلين السياسيين
زياد النخالة: لتتوقف السلطة عن ممارساتها اللاقانونية وتعيد حساباتها ولتعلم أن من يقارع الاحتلال لا يمكن لسلطة أن توقفه
رويترز: مقتل رجل أمن أفغاني وإصابة 3 في اشتباكات مع مهاجمين مجهولين خارج مطار كابول شاركت فيها قوات أميركية وألمانية
وزير الحرب الأميركي يقر بأن انهيار الحكومة الأفغانية السريع فاجأ الجميع والبنتاغون يبحث عن سبل "إبداعية" لإجلاء الناس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً في أفغانستان
الخارجية الإيرانية: نرحب بنقل السلطة بشكل سلمي في أفغانستان وتشكيل حكومة وطنية شاملة ونحن على اتصال بجميع الأطراف
الجزائر تقرر تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتدريب المهني وطلاب الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي
16 قتيلاً على الأقل وعشرات المفقودين جراء فيضانات كارثية في تينيسي جنوب الولايات المتحدة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حريق جديد في جزيرة إيفيا اليونانية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الصومال: قتيلان و5 جرحى على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
الأمم المتحدة: مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 في اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة في أقصى شمال الكاميرون
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي تعثر على عدد من الصواريخ المعدة لاستهداف المواطنين في منطقة الشيخ بابا في خانقين (وكالة يونيوز)
منذ 22 mins
23 August، 2021
الحشد الشعبي
العثور على صواريخ
العراق
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