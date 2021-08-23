فوائد مذهلة لـ “الجوز”.. المفتاح لحياة أطول

“قد يكون الجوز هو الوجبة الخفيفة الصحية التي تعتبر المفتاح لحياة أطول”، هذا ما كشفه بحث جديد أجري في جامعة هارفارد، أثبت وجود صلة بين تناول المزيد من الجوز ومتوسط العمر وانخفاض مخاطر الوفاة بشكل عام، خاصة بين كبار السن.

وكشفت الدراسة أن “5 حصص (أوقيات) أو أكثر من الجوز أسبوعياً، قد تساعد في تعزيز طول العمر”، لا سيما بالنسبة لكبار السن.

ارتبط تناول “الجوز” بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب المؤدية للوفاة بنسبة 14 بالمئة. واكتشف مؤلفو الدراسة أيضاً انخفاض خطر الوفاة بنسبة 25 بالمئة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 1.3 عام مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون الجوز مطلقاً.

تحتوي الـ 100 غرام من الجوز على 15.2 غرام بروتين، و65.2 غرام دهون، إضافة إلى 6.7 غرامات من الألياف الغذائية، كما توفر الكثير من الأحماض الأمينية الضرورية. كما تحتوي على الكالسيوم والحديد والزنك وفيتامين ب 6 والكربوهيدرات.

وكانت دراستان أجريتا في جامعة هارفارد، قد توصلتا إلى أن تناول وجبة خفيفة من المكسرات بشكل يومي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الحياة الصحية، وتقليل احتمالات التعرض لأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي، والوفاة بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون المكسرات.

المصدر: مواقع