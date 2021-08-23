أقمار اصطناعية إضافية حول الأرض لتوفير الإنترنت

أُطلق صاروخ “سويوز” الروسي بإدارة مجموعة “أريانسبايس” الأوروبية محمّلاً 34 قمراً اصطناعياً جديداً للمشغّل البريطاني “وان ويب”، الذي ينشر كوكبة لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.

وأقلع الصاروخ بـ”نجاح” عند الساعة 22:13 بتوقيت غرينيتش من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”.

وهذه العملية الخامسة لإطلاق أقمار اصطناعية تُنفَّذ لحساب “وان ويب” هذا العام، بعد عملية أولى في الأوّل من يوليو (تموز) الماضي.

وبات في المجموع 288 قمراً اصطناعياً من هذه الكوكبة في المدار حول الأرض.

وتنوي “وان ويب” التابعة للحكومة البريطانية بالشراكة مع الهندية “بهارتي”، تشغيل شبكة إنترنت عالمية بحلول نهاية 2022 تقوم على 650 قمراً اصطناعياً.

وبمقتضى عقد مع الأوروبية “أريانسبايس” تمّ تأكيده في سبتمبر (أيلول) 2020، من المرتقب تنفيذ 16 عملية إطلاق لصاروخ “سويوز” بين ديسمبر (كانون الأول) 2020 وأواخر 2022 لبسط الشبكة كاملة.

وكثيرة هي المشاريع الجارية لتوفير الإنترنت على صعيد العالم بواسطة شبكات من الأقمار الاصطناعية.

وسبق لشركة “سبايس إكس” الفضائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك أن وضعت في المدار أكثر من 1500 قمر اصطناعي لهذا الغرض في سياق شبكة “ستارلينك”.

وللأميركي جيف بيزوس، مؤسس “أمازون”، أيضاً مشروع مماثل يحمل اسم “كويبر”.

المصدر: الاندبندنت