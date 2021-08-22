مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 22-8-2021

في ذكرى قائدٍ شهيدٍ، شهادةُ تأكيدٍ من قائد المقاومةِ وابِ الشهداءِ والمجاهدين، بان خَطَّ انقاذِ اللبنانيينَ عبر النفط الايراني قد بدأ، وبعد سفيتنا الاولى، سفنٌ تتوالى للانقاذ ولانهاء الحصار والاحتكار .

سفنٌ لانقاذ كل اللبنانيين ممن يعانون من الحصار الاميركي ومن بعض المسؤولين اللبنانيين المستعدين للتضحية بلبنان لانقاذ انفسهم من العقوبات الاميركية.

لكن المقاومة وسيدها عند عهدهم ووعدهم ، وسيأتي النفط وغير النفط للجميع . وان كانت المقاومة ليست بديلأ عن الدولة كما أكد سيدها، لكنها تقوم بواجبها اتجاه وطنها واهلها.

واهلا وسهلا بكل من يريد ان يساعد بلدنا – رغم ان بعضها ليست وعودا بل اوهاما – وسيكون الشكر لكل من يساهم بالتخفيف عن معاناة بلدنا واهلنا.

المقاومة التي تستقدم النفط، مستعدة ان تساهم باستخراج النفط اللبناني عبر استقدام شركة ايرانية لا تخشى العقوبات الاميركية، ومحمية بمقاومتنا من العدوانية الصهيونية.

كلام صريح من سيد المقاومين عن العدو العنيد الذي كان ولا يزال يقود الحرب على المقاومة ومجتمعها بل كل لبنان.

انها الولايات المتحدة الاميركية عبر سفارتها بسُفَرائِها المتعاقبين كما أكد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في ذكرى القائد الشهيد عباس اليتامى.

فالسفارة وسفراؤها هي من تدير المعركة التي تخاض ضد المقاومة وكل القوى الوطنية الحقيقية، كما أكد السيد نصر الله، لكنهم فشلوا رغم صرف المليارات، وفشلوا بافتعال حرب اهلية في لبنان، فكان مشروعهم البديل التفتيت، تفتيت الاقتصاد والاحزاب والقوى السياسية والقوى المجتمعية بحسب السيد نصر الله .

سفارة تتدخل في كل شيء حتى مع شركات البانزين والمازوت وجمعيات المجتمع المدني وبعض البلديات، وامرهم يتجاوز تقليب اللبنانيين على المقاومة ومجتمعها، بل ضرب المجتمع اللبناني ككل.

وبعد الوفاء للبنانيين بالوُعود، كلامُ وفاءٍ من قائد المقاومين لقائدٍ مجاهدٍ قدَّمَ على جبهاتِ الجهادِ سنِيَّ عُمرِه حتى ارتقى شهيداً، انه القائد الشهيد عباس اليتامى – ابو ميثم ، فَاتِح طريق النصر من اثريا الى خناصر، والصامد مع حلب واهلها حتى نصرها، ابن الهرمل القادم من الجنوب برسالة المجاهدين الى سيد المقاومين، استراح بعد ان أتمَّ سِنِيَّ النصرِ بوجهِ العدوين الصهيوني والتكفيري..

المصدر: قناة المنار