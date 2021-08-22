لافروف: نرى أن طالبان تنفذ وعودها الخاصة بالعفو ووقف الأعمال القتالية والحوار الأفغاني (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2021 - 14:38

لافروف: نرى أن طالبان تنفذ وعودها الخاصة بالعفو ووقف الأعمال القتالية والحوار الأفغاني (روسيا اليوم)

منذ 15 mins 22 August، 2021
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