لافروف: نرى أن طالبان تنفذ وعودها الخاصة بالعفو ووقف الأعمال القتالية والحوار الأفغاني (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2021 - 14:38
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في ذكرى الشهيد القائد عباس اليتامى عند السادسة من عصر اليوم
المديرية العامة للنفط تصدر الجدول الجديد لأسعار المحروقات: بنزين 98 اوكتان 133200 ل.ل بنزين 95 اوكتان 129000 ل.ل
الرئيس عون برسالة للبنانيين: الحكومة ستتشكل بالتعاون بيني وبين الرئيس المكلف والأساس أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات
قوى الأمن الداخلي: ضبط أكثر من 10000 ليتر من المازوت داخل مستودع في المدينة الصناعية في زحلة
رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي يدعو الحكومة العراقية الى تزويد لبنان بالنفط العراقي المدعوم
الشيخ حمودي: لبنان أولى من غيره بالدعم في ظل ظروفه الصعبة وما يواجهه هو مؤامرة دنيئة وحصار اقتصادي دولي
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1386 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
دونالد ترامب حول انسحاب القوات الاميركية من افغانستان : بايدن أشرف على أكبر اذلال للسياسة الخارجية في تاريخ أميركا
مراسل المنار: طائرات الإحتلال تشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة ومضادات المقاومة تتصدى لها
قوات الامن الفلسطيني تعتقل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الأسير المحرر خضر عدنان في رام الله بالضفة الغربية المحتلة
حركة الجهاد الاسلامي: اعتقال الشيخ خضر عدنان إمعان من السلطة في الاعتداء على الحريات العامة والمساس بالرموز الوطنية
القوى والفصائل الوطنية في غزة: لن نقبل باستمرار الحصار وسنمضي في الفعاليات الشعبية من دون أي تردد أو تراجع
تظاهرات حاشدة في فرنسا للأسبوع السادس على التوالي رفضاً لنظام " الشهادة الصحية" وسياسة التطعيم ضد فيروس كورونا
استراليا: اعتقال مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في ملبورن وسيدني بالتزامن مع تسجيل اكبر زيادة يومية للاصابات بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمن الفلسطيني يعتقل الأسير المحرر ماهر الأخرس وآخرين شاركوا بوقفة منددة باغتيال الناشط نزار بنات في رام الله
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان: ما حدث مقلق جدا ولكن ذلك لن يسكت صوتنا المطالب بمحاسبة قتلة نزار بنات
مدير مطار صنعاء الدولي: أكثر من 5,000 رحلة أممية حطت على المطار منذ إغلاقه قبل 5 أعوام معظمها لأغراض خاصة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد هي استراتيجية القوات المسلحة
الشيخ أكرم الكعبي: نعزي عوائل شهداء الطارمية ونؤكد ان الطارمية وغيرها من حواضن داعش ستبقى مصدرا للإرهاب ما لم تطهر تماما
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
نيوزيلندا تمدّد تدابير الإغلاق في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن متحور دلتا
الصومال: قتيلان و5 جرحى على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
الأمم المتحدة: مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 في اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة في أقصى شمال الكاميرون
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
لافروف: نرى أن طالبان تنفذ وعودها الخاصة بالعفو ووقف الأعمال القتالية والحوار الأفغاني (روسيا اليوم)
منذ 15 mins
22 August، 2021
افغانستان
طالبان
لافروف
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