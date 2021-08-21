وزير الحرب الصهيوني: أحداث غزة اليوم خطيرة وسيكون عليها رد (اعلام العدو) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2021 - 23:46

وزير الحرب الصهيوني: أحداث غزة اليوم خطيرة وسيكون عليها رد (اعلام العدو)

منذ 52 mins 21 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة