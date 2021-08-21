مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 21-8-2021

انه لبنانُ الذي يعيشُ سباقاً بينَ مخزونِ المحروقاتِ التي تنفدُ وجدولِ الاسعارِ المعلقِ على النكدِ المعللِ من حاكمِ المال، وبينَ طوابيرِ الانتظارِ التي تقاربُ الانفجارَ، والمشهدِ الحكوميِ الذي يتراقصُ في طريقِه السياسيونَ دونَ النظرِ الى المأتمِ الذي يعيشُه اللبنانيون ..

انتهى الوقتُ ولم يعد ينفعُ اللعبُ على حافةِ الهاوية، فليتراتُ المازوتِ والبنزين المتبقية – والتي تكفي لبضعةِ ايامٍ فقط كما تقولُ الشركات – لن تكفيَ السياسيين والمتحكمين بامرِ المالِ للمناورةِ طويلاً، والا فان البلدَ العالقَ في طوابيرِ الخبزِ والبنزينِ والمحترقَ بالعتمةِ سيموتُ من العطشِ كما حذرت منظمةُ اليونيسف التابعةُ للاممِ المتحدةِ ان لم تبادر السلطاتُ المعنيةُ الى حلِ ازمةِ الطاقة.

على حدِ الازمةِ المتفاقمةِ استدعى رئيسُ الجمهوريةِ العماد ميشال عون رئيسَ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ حسان دياب والوزراءَ المعنيين وحاكمَ مصرفِ لبنانَ الى اجتماعٍ طارئ، خلَصَ الى التمهيدِ لاصدارِ جدولٍ جديدٍ لاسعارِ المحروقاتِ على سعرِ صرفِ ثمانيةِ آلافِ ليرةٍ للدولارِ حتى آخرِ شهرِ ايلول، ورفعِ بدلِ النقلِ الى اربعةٍ وعشرينَ الفَ ليرةٍ عن كلِّ يومِ عملٍ فعلي، واعطاءِ مساعدةٍ اجتماعيةٍ طارئةٍ لجميعِ موظفي الادارةِ العامة، ودعوةِ الاجهزةِ الامنيةِ والاداريةِ الى مكافحةِ احتكارِ المحروقات.

اما معدَمُو الخياراتِ بمواجهةِ سفينةِ العزِّ القادمةِ لخرقِ الحصارِ الاميركي واحتكارِ ادواتِه، فقد اصابَهم هديرُها الاولُ بالخيبةِ والفشلِ كما قالَ النائبُ حسن فضل الله، خصوصاً لجهةِ محاولةِ اذلالِ شعبِنا واستهدافِ مقاومتِهم.

والدليلُ كلامُ ديفد شنكر المنتهي الصلاحيةِ في محاولةِ مساعدةِ سفيرةِ بلادِه المعدومةِ الدبلوماسية، وبينَ التأويلِ والتبريرِ عَلِقَ شينكر كما سفيرتُه بالتأكيدِ على انَ بلادَه هي من تحاصرُ اللبنانيين وتمنعُ عنهم كلَّ دعمٍ او مساعدةٍ خارجية، ولم يُسعِفْهُ التعبيرُ عن الخيبةِ والصدمةِ من خطوةِ المقاومةِ اللبنانيةِ وسيدِها فوصفَ قدومَ السفينةِ بالقصةِ غيرِ القابلةِ للتصديق.

اما مصدقوهُ من اتباعِه وادواتِه المتقلبينَ من خيبةٍ الى اخرى، فقد استهلكوا كلَ محاولاتِ التوهينِ لخطوةِ المقاومةِ وسيدِها دونَ اقناعِ اللبنانيينَ المنتظرينَ للسفينةِ وما بعدَ بعدَها، ولم يبقَ لهؤلاءِ سوى العويلِ على وسائلِ الاعلامِ بخطابٍ كرتونيٍ ورسومٍ كريكاتورية..

المصدر: قناة المنار