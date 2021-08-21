نقابة المصورين استنكرت الاعتداء على مصور الNBN محمد وهبي

استنكرت نقابة المصورين الصحافيين، الاعتداء على المصور محمد وهبي، وقالت في بيان: “مرة جديدة نقل الحقيقة بالصوت والصورة يعرض مصور تلفزيون الNBN الزميل محمد وهبي للاعتداء من قبل العاملين في محطة توتال الاونيسكو، وفي التفاصيل، أثناء قيام وهبي بتغطية زحمة المحطات وطابور السيارات، وأثناء عمله صور موظفي المحطة يقومون بتعبئة الغالونات، فهجموا عليه وطلبوا منه وقف التصوير ومغادرة المحطة، فالتزم وأثناء مغادرته لحق به أحد الموظفين وقام بالاعتداء عليه محاولا تحطيم الكاميرا”.

وأضافت “اننا اذ نستنكر وندين هذه البلطجة، نضع ما حصل أمام الرأي العام والاجهزة الامنية والقضاء واصحاب الشركة لمعاقبة الفاعلين والمحتكرين والمتلاعبين بمصالح الناس ليكونوا عبرة لمن يعتبر، كل الشفاء للزميل وندعوه مع الزملاء في ادارة التلفزيون لرفع دعوى قضائية، ونضع إمكاناتنا بتصرفهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام