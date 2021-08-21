شينكر بعد شيا يغرق بالنفط الايراني..

في تدخلٍ جديدٍ بالشؤون اللبنانية اعتبر مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق ‏ديفيد شينكر أن إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن استقدام النفط من إيران بأنه قصة لا يصدقها عاقل ومناورة سياسية لتفادي غضب الرأي العام.

وامعاناً في اطلاق الاكاذيب اعتبر ‏شينكر أن تحرك السفيرة الاميركية دوروثي شيا واتصالها برئيس الجمهورية والاعلان عن فك الحصار عن الغاز المصري جاء من باب الصدفة بالتزامن مع مواقف السيد نصرالله.

ولمزيد من التحريض ادَّعى شينكر أن التحدي الأبرز لحكومة ميقاتي يكمن في مواجهة حزب الله بموقف واضح من خلال رفض استقبال النفط الإيراني.

وفيما لم يتم الاعلان بعد عن التشكيلة الوزارية في لبنان، وصف ‏شينكر بعض أسماء الشخصيات المقترحة للتوزير في الحكومة بالجيدة وبعضها الآخر بالسيء، على حد قوله.

المصدر: قناة المنار