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August 21 2021 - 13:30

عبد السلام: القوات البريطانية قوات احتلال ومن حقنا استهدافها

منذ 24 mins 21 August، 2021
محمد عبد السلام
اليمن - عربي وإقليمي

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام أن “القوات البريطانية في المهرة وسقطرى هي قوات احتلال ومن حق الجيش اليمني استهدافها”.

وقال عبد السلام السبت إن “العمليات في مأرب مستمرة بشكل واسع”، وأشار إلى أن “الجانب السعودي في واقع الأمر لا يريد حلّا سياسيا ولا حلّا انسانيا، هو يريد أشبه ما يكون بفض الاشتباك وبقاء الأزمة”.

وشدد عبد السلام على ان “الوساطة العمانية مستمرة”، وتابع “لا نعتقد أن التقارب السعودي-العماني ممكن أن يؤثر على دور عمان التاريخي والاستراتيجي من الحروب وموقفها الواضح والصريح من حرب اليمن والعدوان عليه”.

ولفت عبد السلام الى أن “مبادرة مأرب هي مبادرة إنسانية وما تزال معروضة على الطاولة وكانت ستمثل مفتاحا في حال كان الجانب الآخر سواء السعودي أو الأمريكي جادا نحو الحل”.

المصدر: موقع انصار الله

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