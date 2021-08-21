شهداء وجرحى من الحشد الشعبي في اعتداء لتنظيم “داعش” شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، باستشهاد 4 مقاتلين من الحشد الشعبي وإصابة آخرين في اعتداء استهدف قوات الحشد ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “التفجير الذي استهدف عجلة لقوات الحشد، أدى إلى استشهاد 4 عناصر من (اللواء 12) بينهم معاون آمر فوج اللواء، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة”.

وأشار إلى أن “اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية مع عناصر داعش، وذلك عقب التفجير”، مبينا أن “القوات الأمنية نفذت عملية معالجة لتجمعات التنظيم الإرهابي، بقذائف الهاون، مرجحا وقوع قتلى في صفوف داعش”.

المصدر: السومرية نيوز