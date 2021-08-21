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August 21 2021 - 11:32

الجزائر تعرب عن قلقها إزاء “تصاعد الهجمات الإرهابية” في دول الساحل

منذ 1 ساعة 21 August، 2021
الجزائر
الجزائر - عربي وإقليمي

أعربت الجزائر، يوم الجمعة، عن قلقها إثر “تجدد وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية الخطيرة” في عدد من دول الساحل الإفريقي خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “تجدد وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية الخطيرة التي سجلت في عدد من دول الساحل والصحراء الشقيقة خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة للجزائر”.

وأضاف البيان أن “هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد السكان المدنيين تحمل خصائص جرائم ضد الإنسانية، وتشكل تهديدا مقلقا للأمن الجماعي للقارة الإفريقية وللسلم والأمن الدوليين”.

المصدر: وكالات

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