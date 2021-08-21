الحشد الشعبي يخوض اشتباكات مع عناصر عصابات داعش في بساتين الطارمية (قناة العهد) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2021 - 00:10

الحشد الشعبي يخوض اشتباكات مع عناصر عصابات داعش في بساتين الطارمية (قناة العهد)

منذ 48 mins 20 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة