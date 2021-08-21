الحشد الشعبي يخوض اشتباكات مع عناصر عصابات داعش في بساتين الطارمية (قناة العهد) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 00:10
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الحشد الشعبي يخوض اشتباكات مع عناصر عصابات داعش في بساتين الطارمية (قناة العهد)
منذ 48 mins
20 August، 2021
الحشد الشعبي
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