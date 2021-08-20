أبعاد خطوة المقاومة بكسر الحصار والاحتكار.. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 20:50
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
أبعاد خطوة المقاومة بكسر الحصار والاحتكار..
منذ 27 mins
20 August، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
ما هي أبعاد خطوة المقاومة هذه على مستوى كسر الحصار والاحتكار؟؟
المصدر:
قناة المنار
الحصار الاميركي على لبنان
السيد نصر الله
كسر الحصار الاميركي
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