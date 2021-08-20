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August 20 2021 - 15:28

القبض على المسؤول الإعلامي لداعش في الأنبار

منذ 1 ساعة 20 August، 2021
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العراق - عربي وإقليمي

ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على المسؤول الإعلامي لعصابات “داعش” الارهابية في محافظة الأنبار. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه “إستناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة التي اكدت وجود أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة البوخليفة بقضاء الكرمة بالانبار وهوالمسؤول الاعلامي لداعش الارهابي بما يُسمى قاطع الكرمة”.

ولفت الى “تحرك المفارز وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ نحو الهدف وتمكنت من القبض عليه وجرى تسليمه لجهة الطلب”.

المصدر: الفرات نيوز

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