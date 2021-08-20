حريق هائل في صريفا يهدد المنازل والأهالي يناشدون(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 15:26

حريق هائل في صريفا يهدد المنازل والأهالي يناشدون(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 2 ساعة 20 August، 2021
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