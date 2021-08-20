الوزير حسن: تخصيص 25 مليون دولار من البنك الدولي لاستكمال أقسام حديثة في المستشفيات الحكومية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 13:28

الوزير حسن: تخصيص 25 مليون دولار من البنك الدولي لاستكمال أقسام حديثة في المستشفيات الحكومية

منذ 1 ساعة 20 August، 2021
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