وزير الصحة حمد حسن من قصر بعبدا: موافقة استثنائية تتناول الهبة الكويتية لإنشاء مستشفيين في أكروم وحربتا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 13:28
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الأمين العام لحزب الله في يوم العاشر: سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران أنجزت كل أعمالها وستبحر خلال ساعات
السيد حسن نصرالله: الأولوية في السفينة القادمة من إيران هي للمازوت بسبب الأهمية الحياتية القصوى وستتبعها سفن أخرى
السيد نصرالله للأميركيين والإسرائيليين: منذ لحظة إبحار السفينة ستصبح أرضاً لبنانية ولا يخطئن أحد ويدخل في تحد معنا
السيد نصرالله: السفارة الأميركية تدير الحرب على لبنان وليست سفارة تمثيل دبلوماسي بل هي سفارة تآمر وتواطؤ على شعب لبنان
السيد نصرالله: سفارتكم في بيروت ستفشل كما فشلت في السابق وأقول لمن يعتمد عليها أن يأخذوا تجربة أفغانستان بعين الاعتبار
السيد نصرالله: نترقب برجاء ما ستسفر عنه لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بشأن التأليف
الرئيس ميشال عون يطالب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالتحرك سريعاً لوضع حد للخروقات الصهيونية للأجواء اللبنانية
الرئيس حسان دياب يطلب تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الصهيوني لانتهاكه السيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر
وزيرة الدفاع زينة عكر تدعو الأمم المتحدة إلى ردع كيان العدو عن خرق الأجواء اللبنانية واستعمالها لتنفيذ اعتداءات ضد سوريا
القائد العام لليونيفيل: تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 ولسيادة لبنان
وزير الصحة حمد حسن من بعبدا: أزمة الدواء على طريق الحل وندعو الشركات لتحمل مسؤولياتها والبدء بالاستيراد الأسبوع المقبل
الجيش اللبناني: مصادرة 150 ألف ليتر بنزين في بلدة البربارة قضاء جبيل و19 ألف ليتر بنزين في بلدة رميش الجنوبية
زحمة سير خانقة في مختلف المناطق اللبنانية بسبب توافد المواطنين إلى محطات الوقود لتعبئة سياراتهم
شركة توتال تعلن أن باخرة محملة بالمازوت والبنزين لصالحها بدأت تفريغ حمولتها وهي ملتزمة بالتسليم الفوري على شبكة محطاتها
قوات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية إلى جبل صبيح جنوب نابلس لمنع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان
التلفزيون السوري: إصابة 4 أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات "داعش" في حي الجبيلة بمدينة دير الزور
الرئيس الفرنسي يؤكّد في محادثات هاتفية مع نظيره الروسي ورئيس الوزراء البريطاني ضرورة التعاون الوثيق بشأن أفغانستان
القوات الأميركية تطلق النار خارج مطار كابول لمنع آلاف المتعاقدين الأفغان من دخوله
الخارجية الأميركية ترحب بموافقة ألبانيا وكندا وتشيلي والمكسيك وأوغندا على استقبال أفغان يجري إجلاؤهم من بلادهم
واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوبا استهدفت مسؤولين بارزين في وزارتي الدفاع والداخلية
الشرطة الأميركية: لم نعثر على أي قنبلة في السيارة التي ركنها صاحبها قرب مبنى الكابيتول وهدّد بتفجيرها قبل أن يستسلم
الصومال: قتيلان و5 جرحى على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
الأمم المتحدة: مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 في اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة في أقصى شمال الكاميرون
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلّف واجه مطالب من آخرين كانت تتزايد وتتبدّل يوماً بعد يوم ما انعكس تأخيراً في اصدار التشكيلة
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي: نقدّر لرئيس الجمهورية مضمون البيان الذي اصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل الحكومة
ميقاتي: سنستمر في مسعى تشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة ونتمنى على الجميع إقران الايجابيات المعلنة بخطوات عملية
السفيرة الاميركية في بيروت أبلغت الرئيس عون قرار واشنطن مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني في محيط دمشق وحمص نفذ برشقات صاروخية من فوق لبنان
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في العاشر من المحرم: نؤكد التمسك بحق شعبنا في الحرية والاستقلال
السيد الحوثي: نوجه النصائح للنظامين السعودي والاماراتي ومن يدعمهما بأن يكفوا عن استهداف شعوب امتنا
باكستان: أكثر من 25 جريحا بينهم نساء وأطفال باستهداف موكب عاشورائي في منطقة بهاولنغار بإقليم البنجاب
فلسطين المحتلة: إصابة شاب بجروح خطيرة جراء طعنه عدة طعنات من قبل مجموعة مستوطنين في مدينة القدس صباح الخميس
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزير الصحة حمد حسن من قصر بعبدا: موافقة استثنائية تتناول الهبة الكويتية لإنشاء مستشفيين في أكروم وحربتا
منذ 1 ساعة
20 August، 2021
الهبة الكوتية
الوزير حسن
انشاء مشافي حكومية
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