الرئيس دياب طلب من عكر تقديم شكوى عاجلة: استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك السيادة تهديد مباشر للقرار 1701 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 09:08

الرئيس دياب طلب من عكر تقديم شكوى عاجلة: استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك السيادة تهديد مباشر للقرار 1701

منذ 25 mins 20 August، 2021
الرئيس دياب
لبنان

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية، وعرض سلامة الطيران المدني للخطر وهدد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر.

وأكد أن “استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701”.

وطالب “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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