غوتيريش: الأوضاع الإنسانية في منطقة الحرب في إثيوبيا “فظيعة”

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا “فظيعة” مع اشتعال صراع تيغراي المستمر منذ 9 أشهر في ثاني أكبر دولة بإفريقيا من حيث عدد السكان.

وقال غوتيريش، في حديث للصحفيين، اليوم الخميس، إن انتشار القتال “أوقع المزيد من الناس في شرك الرعب”.

وذكر غوتيريش أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق من الخميس، مضيفا: “كان هناك التزام بتحسن الأمور، لكن علينا أن نرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة”.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة على وقف فوري لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لحوار سياسي بقيادة إثيوبية، والوصول غير المقيد للمساعدات، وعودة الخدمات الأساسية.

وقال غوتيريش كذلك إنه يجري “اتصالات مكثفة” للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وإنه ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، “يتفقان فيما يجب القيام به”.

المصدر: وكالات