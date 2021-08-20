بالفيديو | الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان في حمص ودمشق

نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوري.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، فيما يتم تدقيق نتائج العدوان.

وقبل العدوان بدقائق، سجل في لبنان تحليق للطيران الإسرائيلي المعادي على علو منخفض، فوق صيدا وبيروت وكسروان، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية، فيما تحدثت أنباء عن أن الصوت الذي سمع فوق لبنان، هو لصواريخ إسرائيلية أطلقت من البحر، نحو سوريا.

المصدر: وزارة الدفاع السورية