الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان في محافظة حمص (الإخبارية السورية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 00:40

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان في محافظة حمص (الإخبارية السورية)

منذ 1 ساعة 19 August، 2021
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